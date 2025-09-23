Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона

С середины сентября наступает лучшее время для сбора семян бархатцев. Главный признак готовности материала для посадки — увядшие стебли и цветки.

Для успешного сбора выберите сухой, безветренный день. Острыми ножницами аккуратно срежьте «головки» цветов и разместите их в помещении с хорошей вентиляцией. Это обеспечит равномерное просушивание семян.

Когда семена полностью высохнут, их можно осторожно встряхнуть и сложить в бумажный конверт для хранения до следующего сезона.

Если материал еще не подсох, срезайте увядшие цветы вместе со стеблями, связывая их в небольшой букетик. Подвесьте его вниз коробочками, подложив газету, чтобы семена опадали прямо на неё по мере высыхания.

Эксперты советуют собирать семена только у сортовых бархатцев — так вы сохраните все ценные характеристики материнского растения и получите качественный посевной материал.

