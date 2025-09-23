«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 06:00

Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С середины сентября наступает лучшее время для сбора семян бархатцев. Главный признак готовности материала для посадки — увядшие стебли и цветки.

Для успешного сбора выберите сухой, безветренный день. Острыми ножницами аккуратно срежьте «головки» цветов и разместите их в помещении с хорошей вентиляцией. Это обеспечит равномерное просушивание семян.

Когда семена полностью высохнут, их можно осторожно встряхнуть и сложить в бумажный конверт для хранения до следующего сезона.

Если материал еще не подсох, срезайте увядшие цветы вместе со стеблями, связывая их в небольшой букетик. Подвесьте его вниз коробочками, подложив газету, чтобы семена опадали прямо на неё по мере высыхания.

Эксперты советуют собирать семена только у сортовых бархатцев — так вы сохраните все ценные характеристики материнского растения и получите качественный посевной материал.

Как избавиться от надоедливой корневой поросли косточковых, особенно вишни и сливы? Эти вездесущие отростки редко радуют садовода и ослабляют родительские деревья, мешая огороду.

Читайте также
Бархатцы в открытый грунт: когда и как сажать, советы агрономов
Общество
Бархатцы в открытый грунт: когда и как сажать, советы агрономов
Мыши убегут и прихватят с собой медведок и слизней! Закопайте в грядки это
Общество
Мыши убегут и прихватят с собой медведок и слизней! Закопайте в грядки это
Посадил в октябре — в июне пышная стена с белоснежными ароматными соцветиями
Общество
Посадил в октябре — в июне пышная стена с белоснежными ароматными соцветиями
Эти цветы превратят унылую клумбу в солнечный шар: посадка под зиму семенами
Общество
Эти цветы превратят унылую клумбу в солнечный шар: посадка под зиму семенами
Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре
Общество
Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре
бархатцы
растения
цветы
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Движение по федеральной трассе под Новосибирском перекрыли
«Проинформировал о ситуации»: Зеленский отчитался перед Келлогом в США
Боец потерял ногу после танкового залпа и был спасен дроном
Ущерб по делу замминистра строительства ДНР может достичь 5 млрд рублей
Два российских аэропорта приостановили работу
Российский штурмовик рассказал об изменениях в тактике ВСУ
Терапевт назвала неочевидный минерал, замедляющий старение
Транспортный налог в 2025-м: размер, сроки, штрафы, как платить меньше
На Украине обиделись на африканских послов после визита в Крым
Эрдоган выразил сомнения по поводу «вечной преданности» ЕС Украине
ВСУ лишились людей, техники и позиций: успехи ВС РФ к утру 23 сентября
Раскрыто имя изувера, ставшего первым руководителем пыточной ВСУ
Названы три страны для самого бюджетного отдыха осенью
В РФ предположили, что кроется за словами Ким Чен Ына о секретном оружии
Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони
Молдавский оппозиционер пообещал изменить отношения с Россией
Юрист объяснил, как налоговые органы борются с неплательщиками
Корабль-призрак без капитана нашли в океане
Ростех устроил отстрел новейшего бронежилета с уникальными свойствами
Тренер развеяла миф об ухудшении физической формы после отказа от протеина
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.