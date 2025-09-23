В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю Миронов предложил выдавать сертификат на новую машину после утилизации старой

Каждая семья должна быть обеспечена новым автомобилем, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, инициатива станет развитием ранее заявленной программы «Народный автомобиль», передает корреспондент NEWS.ru.

По новой нашей программе: каждой семье — новый автомобиль. О чем же речь? Два года назад мы предложили программу «Народный автомобиль». Нас поддержали автовладельцы, но производители не поддержали, — сказал Миронов.

Политик отметил, что старым автомобилям в среднем по стране более 15 лет, их количество остается высоким. За последние пять лет цена машин выросла в два раза, что делает покупку недоступной для многих семей.

Депутат раскрыл смысл предложенной идеи, уточнив, что старые автомобили стоимостью 150–200 тысяч рублей можно будет сдать на утилизацию. Затем, по его словам, семья получит сертификат на эту сумму как первый взнос за новый автомобиль.

Ранее Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ограничить зарплаты руководителей медучреждений и школ. Согласно инициативе, доходы главврачей и директоров не должны превышать средние выплаты сотрудникам более чем на 100%. По мнению политика, это поможет сократить разрыв, повысит мотивацию персонала и снизит кадровый дефицит.