Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске

Павильон с надписью «Автозапчасти» оказался на краю обрыва из-за обрушения склона на улице Никитина в Красноярске, сообщает Telegram-канал Kras Mash. По словам владельца торговой точки, проблемы начались еще в июле. Он отметил, что возле входа в павильон постоянно образовывались лужи, и предположил, что прямо под строением могло прорвать трубу.

Вытаскивать строение пришлось двумя автокранами, поскольку один кран грузоподъемностью 25 тонн не справился с задачей. Депутат местного Заксобрания Илья Зайцев в своем Telegram-канале заявил, что передал информацию о ситуации главе Советского района и в ГИБДД.

Возле павильона очевидцы заметили трубу, из-за которой, возможно, все и произошло. При этом текущий из нее зловонный ручей продолжает разрушать склон. В компании «КрасКом» уточнили, что магазин стоял на сетях канализации незаконно, а собственник должен был убрать его еще несколько лет назад.

