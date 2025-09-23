Стало известно о состоянии пострадавших после атаки на поселок Форос

Актовый зал школы в Форосе, разрушенный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Стало известно о состоянии пострадавших после атаки на поселок Форос После атаки БЛПА на поселок Форос в больницах остаются 14 человек

После атаки украинских дронов на крымский поселок Форос в больницах остаются 14 человек, сообщили в пресс-службе совета министров республики. Отмечается, что два пациента находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

По состоянию на 23 сентября стационарное лечение получают 14 человек, пострадавших при ударе вражеских БПЛА в поселке Форос. Два пациента находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с призывом ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Так она отреагировала на удар ВСУ по поселку Форос. По ее словам, ликвидация последствий уже началась.

До этого беспилотник ВСУ сдетонировал вблизи здания городской администрации Белгорода. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате инцидента пострадали два человека: женщина с проникающим осколочным ранением голени и мужчина с поверхностным ранением лица. Обоих госпитализировали.