Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе

Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе

Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе! Рулетики из лаваша с сочной мясной начинкой и овощами, залитые нежным кремовым соусом и расплавленным сыром, получаются невероятно аппетитными. Блюдо выглядит очень эффектно, а готовится просто.

Ингредиенты

Фарш мясной — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Лаваш тонкий — 2 листа

Помидор — 1-2 шт.

Перец сладкий — 1 шт. (по желанию)

Зелень свежая — пучок

Сыр твёрдый — 100 г

Сухари панировочные — 1 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Для заливки

Яйца — 3 шт.

Сметана — 150 г

Майонез — 80 г

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Лук мелко нарежьте и обжарьте с фаршем до готовности, посолите и поперчите. Помидор и перец нарежьте тонкими кружочками, зелень измельчите. Лаваш порежьте на прямоугольники. На каждый лаваш выложите слой фарша, затем овощи и зелень, сверните плотными рулетами. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте сухарями, уложите рулетики швом вниз плотно друг к другу. Для заливки взбейте яйца со сметаной и майонезом, добавьте соль и специи. Залейте рулетики полученной смесью, посыпьте тертым сыром и запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.