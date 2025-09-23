Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе! Рулетики из лаваша с сочной мясной начинкой и овощами, залитые нежным кремовым соусом и расплавленным сыром, получаются невероятно аппетитными. Блюдо выглядит очень эффектно, а готовится просто.
Ингредиенты
- Фарш мясной — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Лаваш тонкий — 2 листа
- Помидор — 1-2 шт.
- Перец сладкий — 1 шт. (по желанию)
- Зелень свежая — пучок
- Сыр твёрдый — 100 г
- Сухари панировочные — 1 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
Для заливки
- Яйца — 3 шт.
- Сметана — 150 г
- Майонез — 80 г
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Лук мелко нарежьте и обжарьте с фаршем до готовности, посолите и поперчите. Помидор и перец нарежьте тонкими кружочками, зелень измельчите. Лаваш порежьте на прямоугольники. На каждый лаваш выложите слой фарша, затем овощи и зелень, сверните плотными рулетами.
- Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте сухарями, уложите рулетики швом вниз плотно друг к другу. Для заливки взбейте яйца со сметаной и майонезом, добавьте соль и специи. Залейте рулетики полученной смесью, посыпьте тертым сыром и запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой корочки.
Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.