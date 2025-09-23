Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:00

Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе

Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе! Рулетики из лаваша с сочной мясной начинкой и овощами, залитые нежным кремовым соусом и расплавленным сыром, получаются невероятно аппетитными. Блюдо выглядит очень эффектно, а готовится просто.

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Лаваш тонкий — 2 листа
  • Помидор — 1-2 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт. (по желанию)
  • Зелень свежая — пучок
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Сухари панировочные — 1 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки

Для заливки

  • Яйца — 3 шт.
  • Сметана — 150 г
  • Майонез — 80 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте с фаршем до готовности, посолите и поперчите. Помидор и перец нарежьте тонкими кружочками, зелень измельчите. Лаваш порежьте на прямоугольники. На каждый лаваш выложите слой фарша, затем овощи и зелень, сверните плотными рулетами.
  2. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте сухарями, уложите рулетики швом вниз плотно друг к другу. Для заливки взбейте яйца со сметаной и майонезом, добавьте соль и специи. Залейте рулетики полученной смесью, посыпьте тертым сыром и запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

лаваш
фарш
овощи
рулетики
закуска
простой рецепт
