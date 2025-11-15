Приготовите скумбрию так и не сможете остановиться: рецепт рыбки в томатном соусе — секрет шеф-повара. Гуру дорогих ресторанов знают секрет: чтобы рыба получилась нежной и ароматной, ее нужно готовить в томатном соусе с правильными овощами. Этот рецепт я подсмотрела у знакомого кулинара, и теперь это наше семейное блюдо номер один — готовится просто, а результат поражает даже гурманов.

Беру 600 г свежей скумбрии, чищу и нарезаю порционными кусочками. На дно кастрюли с толстым дном наливаю 20 мл подсолнечного масла, выкладываю нарезанную соломкой одну морковь и луковицу. Тушим около 10 минут до мягкости. Добавляю один очищенный помидор, столовую ложку томатной пасты и 150 мл воды. Сразу кладу специи: соль, перец, чайную ложку сахара и один лавровый лист. Аккуратно выкладываю рыбу в соус, закрываю крышкой и томлю на медленном огне 25 минут. Скумбрия пропитывается томатным ароматом, а соус становится густым и насыщенным. Подаю с картофельным пюре или рисом — получается настоящий ресторанный ужин дома!

Ранее мы рассказывали о том, что будет с организмом, кожей и энергией, если съедать норму белка в день. Никакие БАДы не нужны?