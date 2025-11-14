Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Скумбрия «Сливочная неженка». Никакой мороки, запекаю со сливками под сырной корочкой. Ленивый ужин за полчаса

Эта скумбрия — настоящее открытие для тех, кто считает рыбу суховатой или простоватой. Нежное филе, фаршированное ароматными овощами и грибами, томленное в сливочном соусе под хрустящей сырной корочкой, получается настолько сочным и изысканным, что не стыдно подать на праздничный стол. А готовится все на удивление просто и быстро, главное — не пожалеть сливок и хорошего сыра. Это блюдо точно заставит ваших близких попросить добавки!

Возьмите 2 тушки скумбрии, 1 морковь, 1 луковицу, 150 г шампиньонов, 200 мл сливок, 100 г твердого сыра, соль, перец, укроп. Рыбу почистите, удалите хребет и кости. Лук и грибы мелко нарежьте, морковь натрите — обжарьте до мягкости. Посолите, поперчите, добавьте укроп. Нафаршируйте скумбрию овощной начинкой, выложите в форму. Залейте сливками, посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте с отварным рисом или молодым картофелем.

