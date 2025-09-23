«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 03:33

Посадил в октябре — в июне пышная стена с белоснежными ароматными соцветиями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спирея серая — идеальный кустарник для создания цветущей живой изгороди, который при октябрьской посадке уже к июню превратится в пышную стену высотой до 1,5 метров, усыпанную белоснежными ароматными соцветиями.

Ее преимущества: морозостойкость, способность расти на любых почвах (даже у заборов с бедным грунтом), устойчивость к болезням и быстрое разрастание. Посадка в октябре проста: выкопайте траншею глубиной 40 см вдоль забора, добавьте компост, разместите саженцы на расстоянии 50 см друг от друга, полейте и замульчируйте корой.

Весной спирея тронется в рост, а в мае-июне покроется каскадом белых цветов, привлекающих пчел. Она не требует обрезки (кроме декоративной), не нуждается в поливе и подавляет сорняки. Это беспроигрышный вариант для занятых дачников — посадил и забыл на 20 лет. Посадил в октябре — в июне пышная стена цветов.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
