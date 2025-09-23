«Мы не будем воевать»: США отказались от противостояния с «Хезболлой» Спецпосланник Барак: США не будут начинать войну против «Хезболлы»

Соединенные Штаты не планируют направлять свои войска для военных действий против движения «Хезболла», заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак в интервью телеканалу Sky News Arabia. По его словам, эту задачу продолжает выполнять Израиль.

Помощь ливанской армии в борьбе с терроризмом это крайне важно. Но более того мы делать не намерены. Мы не будем воевать с «Хезболлой». Израиль продолжит это делать, он бомбит объекты «Хезболлы» каждый день, — заявил дипломат.

Ранее военная авиация Израиля нанесла точечный удар по объекту в Южном Ливане. Как сообщили представители ЦАХАЛ в Telegram-канале, атака была проведена в окрестностях населенного пункта Эль-Хиям. Целью удара стал один из представителей боевого крыла шиитской организации «Хезболла». В Израиле не раскрыли имя ликвидированного боевика, уточнив лишь, что он входил в противотанковое подразделение организации.

До этого представители «Хезболлы» говорили, что готовы передать своей национальной армии вооружение, включая тяжелое. Условием для этого является вывод израильских войск с территории Ливана. Движение приняло предложение президента Ливана Джозефа Ауна о поэтапном разоружении и отводе своих сторонников к северу от реки Литани в обмен на возвращение израильских военных к международно признанным границам. Также «Хезболла» потребовала предоставления «надежных гарантий ненападения» со стороны еврейского государства.