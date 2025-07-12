В Израиле озвучили цель удара ВВС страны по Южному Ливану ЦАХАЛ: ВВС Израиля ликвидировали члена «Хезболлы» в Южном Ливане

Военная авиация Израиля точечно атаковала объект в Южном Ливане, сообщили представители ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. По их словам, удар был нанесен по окрестностям населенного пункта Эль-Хиям.

Целью атаки являлся один из представителей боевого крыла шиитской организации «Хезболла». В Израиле не стали раскрывать имя радикала, отметив лишь то, что он относился к противотанковому подразделению организации. Представители ЦАХАЛ отметили, что участник «Хезболлы» был ликвидирован.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив смог открыть себе дорогу к «драматическому расширению мирных соглашений» с соседними государствами посредством военной операции против Ирана. Известно, что речь идет по большей части об арабских странах.

Кроме того, израильские войска провели крупную военную операцию против йеменских хуситов, которая получила название «Черный флаг». Тель-Авив атаковал с помощью авиации важные порты Ходейда, Салиф и Рас-Иса, а также нанес удары по электростанции Рас-Катиб.