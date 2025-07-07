Израиль провел операцию «Черный флаг» против хуситов

Армия Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную операцию «Черный флаг» против хуситов в Йемене, пишет N12. Воздушные удары нанесены по ключевым портам Ходейда, Салиф и Рас-Иса, а также по электростанции Рас-Катиб и захваченному повстанцами судну Galaxy Leader.

Проведение операции подтвердил министр обороны Исраэль Кац, заявив, что Израиль атакует «объекты террористического режима хуситов». По данным СМИ, было выпущено около 50 ракет и бомб.

В ЦАХАЛ пояснили, что пораженные цели использовались поддерживаемыми Ираном хуситами для поставок оружия и атак на Израиль и международное судоходство. Знаковое судно Galaxy Leader было захвачено еще в ноябре 2023 года в Красном море.

Как я и предупреждал, с Йеменом будут обращаться так же, как с Тегераном, — подчеркнул Кац.

Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично наблюдал за ходом операции из своего самолета во время перелета в Вашингтон. Это первая атака еврейского государства на территорию Йемена после покушения на высокопоставленного командира хуситов Мухаммеда Абдель Карима аль-Гамари.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева. Повстанцы назвали операцию успешной и заявили о поражении «чувствительного объекта».