«Хезболла» назвала условие своего разоружения

Ливанское шиитское движение «Хезболла» готово передать армии страны свое вооружение, в том числе тяжелое, сообщает телеканал Al Hadath. Однако для этого Израиль должен покинуть территорию Ливана.

Согласно информации, движение «согласилось с предложением президента Ливана» Джозефа Ауна о поэтапном разоружении и выводе своих сторонников к северу от реки Литани в обмен на возвращение израильских военных к международно признанным границам между странами. Движение также потребовало «надежные гарантии ненападения» со стороны Израиля.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Израиля нанесли точный удар на основе разведданных по подземному туннелю, проходящему с территории Сирии на территорию Ливана. По их версии, уничтоженный склад использовался «Хезболлой» для контрабанды оружия в районе Бекки и уже подвергался ударам в прошлом.

Также сообщалось, что израильские военные нанесли новый удар по Ливану. Атаку ЦАХАЛ совершила по окрестностям населенного пункта Кунин в Южном Ливане. В результате был ликвидирован Хасан Мухаммад Хаммуди, который отвечал за установку противотанковых ракет «Хезболлы» в секторе Бинт-Джбейль. По сообщению израильских военных, он был командиром подразделения и играл большую роль в противостоянии Тель-Авиву.