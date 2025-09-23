Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 14:16

Стало известно, на какие преступления пошли ВСУ при бегстве из Кировска

ТАСС: ВСУ расстреливали гражданских при отступлении из Кировска в ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Подразделения ВСУ начали беспорядочное отступление с территории поселка Кировск на Краснолиманском направлении в ДНР, совершая при этом расстрелы гражданских лиц, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ. По их данным, российские военные практически завершили вытеснение украинских формирований из населенного пункта. В МО данную информацию не комментировали.

При бегстве ВСУ выгоняли местных жителей из своих домов, расстреливали их и уничтожали всю инфраструктуру, — сказал журналистам собеседник.

В силовых ведомствах добавили, военнослужащие группировки войск «Запад» успешно форсировали реку Черный Жеребец и осуществили прорыв вражеской обороны. В настоящее время на освобожденной территории проводится зачистка от остатков 63-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы использовали тактику захода в населенный пункт малыми группами при освобождении Переездного в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что такая система уже зарекомендовала себя ранее.

