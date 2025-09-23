Отца Илона Маска уличили в сексуальных домогательствах к своим детям NYT: отец Илона Маска трижды фигурировал в делах о домогательствах к своим детям

Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, трижды становился фигурантом расследований о сексуальных домогательствах к своим детям, пишет The New York Times. Два дела были прекращены, об итогах третьего информации нет.

Маска-старшего обвиняли в развратных действиях против пяти родных детей и приемной дочери. Первый случай произошел в 1993 году, последний — в 2023-м. Журналисты утверждают, что эти обвинения стали одной из причин разрыва отношений Илона с отцом. Родные неоднократно обращались к предпринимателю с просьбой вмешаться в ситуацию.

Ранее Маск-старший рассказал, что сын просил его не ехать в Москву. Он признался, что не послушал Илона и был впечатлен безопасностью российской столицы. Отец миллиардера также отмечал, что западные СМИ намеренно пытаются осложнить положение России как геополитического конкурента. По его словам, журналисты систематически искажают информацию.

Кроме того, отец Маска выразил мнение, что россияне весьма изобретательны и их вклад в мировые технологии очень высок. Бизнесмен, долгое время отработавший в технологической сфере инженером, отметил, что многие прорывные открытия были сделаны в РФ параллельно с западными.