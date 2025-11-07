Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:00

В Госдуме оценили зумерский тренд на «курсы взросления»

Депутат Толмачев: не всем представителям поколения Z нужны курсы по взрослению

Александр Толмачев Александр Толмачев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Не все представители поколения Z нуждаются в курсах по взрослению, заявил LIFE.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, на самом деле немало зумеров умеют готовить, грамотно распоряжаться финансами и в целом вести быт.

Не нужно считать всех зумеров бытовыми инвалидами. Многие прекрасно сами готовят, ведут финансы, умеют не только менять лампочки, но и чинить технику. Да, есть отдельные ребята, которые демонстрируют некоторую неприспособленность к условиям материального мира. При этом они могут быть одаренными и талантливыми в других сферах, — высказался Толмачев.

Он отметил, что зумерам лучше «подходить к совершеннолетию», пройдя полную подготовку к быту. По словам парламентария, освоение хозяйства — это обязательный этап для молодежи, ведь столкновение с взрослой жизнью неминуемо.

Ранее Толмачев заявил, что выгорание зумеров связано с постоянными и быстрыми изменениями рынка труда. Он считает, что не стоит называть новое поколение «лентяями».

