07 ноября 2025 в 10:16

Одна из постсоветских стран вложит в экономику США миллиарды долларов

Трамп: Узбекистан за три года вложит почти $35 млрд в экономику США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Узбекистан за три года вложит почти $35 млрд в экономику США, заявил в соцсети Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон и Ташкент заключили выгодную торговую сделку.

В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать [товары] и проинвестирует почти $35 млрд в ключевые американские отрасли, — написал Трамп.

Президент США уточнил, что Узбекистан будет закупать продукцию в сфере авиации, сельского хозяйства, химической промышленности и информационных технологий. Он выразил надежду на продуктивные отношения между Вашингтоном и Ташкентом.

Ранее стало известно, что лидеры Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркмении Сердар Бердымухамедов общались с Дональдом Трампом на русском языке. Уточняется, что такой формат разговора они предпочли в ходе саммита «Центральная Азия + США» (С5+1).

До этого издание Axios сообщило, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем. Источник пояснил, что этот шаг призван активизировать такую форму договоренности как рамку сотрудничества между Израилем и арабо-мусульманским миром под руководством Вашингтона.

США
Узбекистан
Дональд Трамп
вложения
деньги
