Американист раскрыл возможную причину инцидента с Макроном в США Американист Блохин: кортеж Макрона в США могли задержать по распоряжению Трампа

Инцидент с задержкой кортежа президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке мог быть преднамеренной акцией, инициированной американской стороной, предположил политолог-американист Константин Блохин в беседе с Lenta.ru. По его мнению, это могло быть сделано специально, либо же было случайным инцидентом.

Эксперт допустил два основных сценария развития событий. По его словам, первый вариант предполагает пренебрежительные действия администрации президента США Дональда Трампа, направленные на демонстрацию второстепенного статуса французского лидера.

Первый вариант: либо это пренебрежение со стороны Трампа и специально это было инициировано. Он всячески пытается показать, что Макрон — младший брат, к которому особо не прислушиваются, — сказал Блохин.

Второй сценарий, по мнению Блохина, сводится к тому, что задержка могла стать результатом обычной служебной ошибки. Политолог пояснил, что сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия могли не разобраться в ситуации из-за стандартных процедур обеспечения безопасности.

Блохин заключил, что точно определить мотивы произошедшего сложно без дополнительной информации. Таким образом, инцидент оставляет место для различных трактовок, от банальной неразберихи до целенаправленного политического жеста.

Ранее стало известно, что Макрон оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дорог для кортежа Трампа. Инцидент произошел после выступления французского лидера в штаб-квартире ООН, где он объявил о признании Парижем Государства Палестина. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как Макрон общается с сотрудником полиции, после чего звонит Трампу и пешком пытается добраться до посольства.