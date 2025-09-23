Неземные колокольчики цветут с июня по сентябрь: многолетник в пастельных тонах

Неземные колокольчики цветут с июня по сентябрь — рассказываем про один из самых красивых многолетников в пастельных тонах. Колокольчики Кампанула (Campanula) — одно из самых эффектных растений для сада. Этот многолетник известен своими нежными, махровыми цветками в пастельных оттенках — от белого и светло-голубого до лилового и розового. Цветки образуют изящные колокольчики, которые словно подвешены над кустиком, создавая лёгкую воздушную композицию.

Садоводы ценят махровый колокольчик за обильное цветение с июня до сентября и неприхотливость. Растение легко переносит зимние температуры в средней полосе России и подходит даже для регионов с холодными зимами. Благодаря этому его можно сеять сразу в открытый грунт весной — рассадный этап необязателен. Колокольчик предпочитает солнечные или слегка затенённые участки, хорошо дренированные почвы и умеренный полив. Для поддержания пышного цветения рекомендуется удалять увядшие соцветия и подкармливать растение минеральными удобрениями раз в месяц.

Он прекрасно подходит для бордюрных клумб, миксбордеров и альпинариев, создавая эффектное сочетание с яркими однолетниками или многолетними травянистыми растениями. Махровый колокольчик не только украшает сад, но и привлекает пчёл и бабочек, способствуя экологическому равновесию на участке. Совет садоводам: при групповой посадке 5–7 растений на квадратный метр формируется плотный ковёр из колокольчиков, который долго держит декоративный эффект и не требует дополнительного ухода.

