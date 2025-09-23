Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 14:06

«Комсомольскую правду» наградили медалью Минспорта России

Глава Минспорта Дегтярев наградил «Комсомольскую правду» медалью Николая Озерова

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Издание «Комсомольская правда» было награждено медалью Николая Озерова за пропаганду физической культуры и спорта. Как передает KP.RU, знак отличия Минспорта России главному редактору издания Олесе Носовой вручил лично руководитель ведомства Михаил Дегтярев.

Эта медаль впервые вручается организации, для этого мы даже изменили положение о награждении, — заявил Дегтярев.

Медаль имеет круглую форму диаметром 32 мм, сделана она из золотистого металла. На лицевой стороне изображен выпуклый портрет знаменитого комментатора Николая Озерова, под которым указаны годы его жизни (1922–1997) и имя. На обратной стороне выгравирована фраза: «За пропаганду физической культуры и спорта».

Ранее актер Сергей Безруков и актриса Галина Бокашевская были удостоены ведомственных наград Министерства обороны России. Медалями «За укрепление боевого содружества» артистов наградили за работу с военнослужащими — участниками специальной военной операции и членами их семей. Соответствующие приказы подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Минспорт
медали
награды
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малолетний ребенок утонул в выгребной яме у частного дома под Саратовом
Пашинян усомнился в перспективах вступления Армении в ЕС
«Может потроллить»: депутат ответил Молдавии на запрет комедии Гайдая
«Ни пяди»: в Афганистане резко ответили Трампу по поводу базы Баграм
Калужские власти высказались о скандале в местной школе из-за хиджабов
В Госдуме оценили идею запретить высаживать пожилых из автобусов
Разрыв цен на аренду жилья в Москве достиг рекордных 130 раз
Жители Новой Москвы засняли последствия падения обломков БПЛА
Бородин раскрыл, почему Молдавия запретила фильм Гайдая
Путину доложили о сложной ситуации в российском регионе
Путин обратил внимание на жаркую погоду в этом году
Сколько стоит построить склад, офис или ТЦ в разных регионах России
«Угрозы не было»: Рютте высказался о ситуации с российскими истребителями
В НАТО пригрозили решительным ответом на нарушения воздушных границ
Взрыв прогремел на северо-западе Москвы на фоне атак БПЛА
Киев запустил по российским регионам свыше 50 дронов посреди дня
Диетолог назвала неочевидный продукт для здоровья нервной системы
Как мариновать опята на зиму: секреты приготовления и полезные советы
«Чтобы были на плаву»: военэксперт о целях отправки ВСУ за границу
Пожилая американка палкой обезглавила «Трампа» и попала на видео
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.