«Комсомольскую правду» наградили медалью Минспорта России

Издание «Комсомольская правда» было награждено медалью Николая Озерова за пропаганду физической культуры и спорта. Как передает KP.RU, знак отличия Минспорта России главному редактору издания Олесе Носовой вручил лично руководитель ведомства Михаил Дегтярев.

Эта медаль впервые вручается организации, для этого мы даже изменили положение о награждении, — заявил Дегтярев.

Медаль имеет круглую форму диаметром 32 мм, сделана она из золотистого металла. На лицевой стороне изображен выпуклый портрет знаменитого комментатора Николая Озерова, под которым указаны годы его жизни (1922–1997) и имя. На обратной стороне выгравирована фраза: «За пропаганду физической культуры и спорта».

Ранее актер Сергей Безруков и актриса Галина Бокашевская были удостоены ведомственных наград Министерства обороны России. Медалями «За укрепление боевого содружества» артистов наградили за работу с военнослужащими — участниками специальной военной операции и членами их семей. Соответствующие приказы подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов.