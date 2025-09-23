Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 15:59

В Венгрии раскрыли, кто запрещает общаться с РФ и Белоруссией на ГА ООН

Сийярто заявил, что ЕС запрещает общаться с Россией и Белоруссией на ГА ООН

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Каждый год из Брюсселя поступают попытки запретить взаимодействовать с делегациями России и Белоруссии на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что не намерен подчиняться этим указаниям.

Каждый год нам говорят не встречаться с россиянами, не встречаться с белорусами, не встречаться с тем, не встречаться с другим, но я говорю, что никто из Брюсселя не может указывать мне, с кем встречаться, а с кем нет, — поделился министр.

Сийярто добавил, что всегда отстаивает национальные интересы своей страны и использует платформу ООН для поддержания дипломатических связей. Глава МИД Венгрии также указал на то, что его европейские коллеги понимают, что не стоит ожидать от него следования брюссельским нарративам в ходе переговоров.

Ранее Сийярто заявил, что пока продолжаются боевые действия на Украине, сохраняется риск эскалации между НАТО и Россией. По мнению дипломата, окончание конфликта сведет такую вероятность к нулю.

Петер Сийярто
Брюссель
Россия
Белоруссия
ООН
