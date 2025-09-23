«Необъективно»: академик РАН высказался о ситуации вокруг COVID

На сегодняшний день ситуация вокруг COVID нагнетается необъективно, заявил в ходе брифинга на тему: «Бум ОРВИ и вакцинация от гриппа: как защитить себя от вирусов?» академик РАН Геннадий Онищенко. Он привел данные, согласно которым из 48 тыс. тестирований по всему миру лишь 3,1 тыс. дали положительный результат, передает корреспондент NEWS.ru с брифинга, который проходил в НСН.

Я считаю, где-то необъективно нагнетается ситуация по поводу COVID. И вот «Стратус», и вот «Нимбус» (штаммы COVID-19, — NEWS.ru). Что я могу сказать. За весь период наблюдения за пандемией, начиная с 2019 года, цифры заболеваемости составили 778 млн случаев, хотя пандемия закончилась два года назад. Летальных исходов — 7,1 млн. За первую неделю сентября в 72 странах протестировано 48 тыс. образцов «короны», из них 3,1 тыс. дали положительный результат, — сказал академик.

Ранее Онищенко говорил, что ряд офисных работников и представителей аналитических профессий можно переводить на удаленный режим работы независимо от эпидемиологической обстановки. По его словам, для этого не требуется изменять законодательную базу. Он отметил, что онлайн-формат предоставляет определенные преимущества, в частности, позволяет экономить время, которое ранее тратилось на дорогу до места работы.