Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:00

Месть за теракт в Крыму и бунт солдат ВСУ: новости СВО к вечеру 23 сентября

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские войска отомстили Украине за террористическую атаку на гражданские объекты в Крыму и освободили населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике, пока украинские военные расстреливают гражданских и затевают бунт. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 23 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Россия ответила Украине за теракт в Крыму

Министерство обороны сообщило, что армия России нанесла групповой удар по объектам украинских войск. По данным ведомства, атака стала ответом на террористический удар противника по гражданским объектам в Крыму. Поражены пункты временной дислокации противника и иностранных наемников вблизи населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.

Помимо этого, как узнал источник, расчет БПЛА «Герань-2» ударил по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады украинской армии в Черниговской области. Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал об уничтожении тщательно замаскированного украинского танка на Запорожском направлении. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Военные добились огромных успехов в ДНР

Министерство обороны объявило, что войска освободили населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике. Успех операции обеспечили бойцы Южной группировки войск. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие разворачивают триколор в населенном пункте.

Как объяснил военный корреспондент Александр Коц, освобождение Переездного приблизило взятие под полный контроль границы между Донецкой и Луганской народными республиками. По его словам, Переездное находится в пяти километрах к югу от Северска, который тоже «необходимо брать».

Помимо Переездного, российские военные установили полный огневой контроль над трассой, соединяющей Красный Лиман и Северск в ДНР. Как отметил советник главы республики Игорь Кимаковский, это два крупных хаба противника. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ устроили кровавую расправу при бегстве

Как утверждает источник в силовых структурах, украинские подразделения начали беспорядочное отступление с территории поселка Кировск на Краснолиманском направлении в ДНР, расстреливая гражданских лиц. По его данным, российские военные практически завершили вытеснение украинских формирований из населенного пункта. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Источник добавил, что бойцы группировки войск «Запад» успешно форсировали реку Черный Жеребец и осуществили прорыв вражеской обороны. На освобожденной территории проводится зачистка от остатков 63-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка украинской армии.

Путину доложили о сложностях на одном направлении

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным признал, что ситуация в регионе продолжает оставаться сложной и напряженной на фоне активных боевых действий. Он пояснил, что основной причиной такой обстановки является прохождение линии боевого соприкосновения непосредственно по территории республики.

В то же время Пасечник заверил, что благодаря действиям российских вооруженных сил и местных силовых структур ситуация держится под контролем. Это позволяет властям, по его словам, выполнять поставленные задачи и адекватно реагировать на возникающие вызовы.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В украинской армии назревает бунт

Военный эксперт Александр Ивановский сообщил, что тысячи украинских военных погибли при удержании Покровска (Красноармейска). По его словам, Киев под руководством президента Владимира Зеленского использует тактику «массового забоя» ради медийного эффекта. Ивановский подчеркнул, что военной составляющей в удержании Покровска нет — это лишь попытка Киева показать медийный успех.

Эксперт также высказался о сжигании тел погибших бойцов на Украине. По его мнению, это может привести к новому Майдану на Украине. Семьи пропавших без вести военных объединяются в поисковые группы и могут стать основой протестного движения.

Как узнал источник, солдаты ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии также затеяли бунт. По его данным, военнослужащие недовольны решением командования перевести их в штурмовые подразделения.

Читайте также:

Стало известно о грядущей встрече Трампа с Зеленским

Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск

Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября

Минобороны РФ
МО РФ
ДНР
СВО
ВС РФ
Украина
ВСУ
Киев
Владимир Зеленский
военные
солдаты
убийства
мирные жители
бунты
ЛНР
Владимир Путин
Крым
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.