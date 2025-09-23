Месть за теракт в Крыму и бунт солдат ВСУ: новости СВО к вечеру 23 сентября

Российские войска отомстили Украине за террористическую атаку на гражданские объекты в Крыму и освободили населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике, пока украинские военные расстреливают гражданских и затевают бунт. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Россия ответила Украине за теракт в Крыму

Министерство обороны сообщило, что армия России нанесла групповой удар по объектам украинских войск. По данным ведомства, атака стала ответом на террористический удар противника по гражданским объектам в Крыму. Поражены пункты временной дислокации противника и иностранных наемников вблизи населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.

Помимо этого, как узнал источник, расчет БПЛА «Герань-2» ударил по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады украинской армии в Черниговской области. Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал об уничтожении тщательно замаскированного украинского танка на Запорожском направлении. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Военные добились огромных успехов в ДНР

Министерство обороны объявило, что войска освободили населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике. Успех операции обеспечили бойцы Южной группировки войск. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие разворачивают триколор в населенном пункте.

Как объяснил военный корреспондент Александр Коц, освобождение Переездного приблизило взятие под полный контроль границы между Донецкой и Луганской народными республиками. По его словам, Переездное находится в пяти километрах к югу от Северска, который тоже «необходимо брать».

Помимо Переездного, российские военные установили полный огневой контроль над трассой, соединяющей Красный Лиман и Северск в ДНР. Как отметил советник главы республики Игорь Кимаковский, это два крупных хаба противника. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ устроили кровавую расправу при бегстве

Как утверждает источник в силовых структурах, украинские подразделения начали беспорядочное отступление с территории поселка Кировск на Краснолиманском направлении в ДНР, расстреливая гражданских лиц. По его данным, российские военные практически завершили вытеснение украинских формирований из населенного пункта. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Источник добавил, что бойцы группировки войск «Запад» успешно форсировали реку Черный Жеребец и осуществили прорыв вражеской обороны. На освобожденной территории проводится зачистка от остатков 63-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка украинской армии.

Путину доложили о сложностях на одном направлении

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным признал, что ситуация в регионе продолжает оставаться сложной и напряженной на фоне активных боевых действий. Он пояснил, что основной причиной такой обстановки является прохождение линии боевого соприкосновения непосредственно по территории республики.

В то же время Пасечник заверил, что благодаря действиям российских вооруженных сил и местных силовых структур ситуация держится под контролем. Это позволяет властям, по его словам, выполнять поставленные задачи и адекватно реагировать на возникающие вызовы.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В украинской армии назревает бунт

Военный эксперт Александр Ивановский сообщил, что тысячи украинских военных погибли при удержании Покровска (Красноармейска). По его словам, Киев под руководством президента Владимира Зеленского использует тактику «массового забоя» ради медийного эффекта. Ивановский подчеркнул, что военной составляющей в удержании Покровска нет — это лишь попытка Киева показать медийный успех.

Эксперт также высказался о сжигании тел погибших бойцов на Украине. По его мнению, это может привести к новому Майдану на Украине. Семьи пропавших без вести военных объединяются в поисковые группы и могут стать основой протестного движения.

Как узнал источник, солдаты ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии также затеяли бунт. По его данным, военнослужащие недовольны решением командования перевести их в штурмовые подразделения.

