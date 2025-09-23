«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 08:31

Офицерский состав ВСУ попал под удар «Гераней» в Черниговской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Расчет беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» Вооруженных сил России ударил по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады украинской армии в Черниговской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, в результате зафиксированы потери среди офицерского состава бригады. В МО РФ данную информацию не комментировали.

В Черниговской области расчетами БПЛА «Герань-2» нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники, — говорится в сообщении.

Ранее расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ударил по опорному пункту противника в районе населенного пункта Червоное в Запорожской области. В операции участвовали военнослужащие группировки войск «Восток». В результате атаки цель с личной силой противника была поражена.

До этого российские военные ударили по складам с боеприпасами украинской армии, а также предприятию авиационной промышленности Украины и пунктам дислокации в 147 районах. В операции использовали авиацию, БПЛА, ракеты и артиллерию.

Черниговская область
Украина
ВСУ
ВС РФ
БПЛА
беспилотники
дроны
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, чем чревата для Израиля аннексия Западного берега Иордана
Власти одной страны хотят взимать плату «за добросовестность»
Падение дрона ВСУ в Реутове попало на видео
Стало известно о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada Aura
Офицерский состав ВСУ попал под удар «Гераней» в Черниговской области
Эксперт рассказал о стремительном наступлении России на одном направлении
Москвичей предупредили о резком похолодании 23 сентября
Помощница учителя совратила школьника во время обеденного перерыва
Эрдоган указал НАТО, как надо общаться с Россией и Украиной
Актер Смольянинов погасил долг в 155 тыс. рублей
Крымский мост на время закрывали для автомобилистов
Онколог назвал продукты, провоцирующие развитие рака желудка
Еще один аэропорт прекратил работу из-за БПЛА вслед за гаванью Копенгагена
Генетики озвучили, в какие два этапа жизни происходит резкое старение
Россияне стали жертвой скрытой инфляции: как теперь обманывают в магазинах
Заминированные игрушки, охота на дрон ВСУ: новости СВО к утру 23 сентября
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» подали новое ходатайство
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 сентября: инфографика
ПВО сбила свыше полусотни украинских дронов над Россией
Лжесвященник хотел прорваться к президенту Польши в американском храме
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.