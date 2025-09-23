Расчет беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» Вооруженных сил России ударил по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады украинской армии в Черниговской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, в результате зафиксированы потери среди офицерского состава бригады. В МО РФ данную информацию не комментировали.

В Черниговской области расчетами БПЛА «Герань-2» нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники, — говорится в сообщении.

Ранее расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ударил по опорному пункту противника в районе населенного пункта Червоное в Запорожской области. В операции участвовали военнослужащие группировки войск «Восток». В результате атаки цель с личной силой противника была поражена.

До этого российские военные ударили по складам с боеприпасами украинской армии, а также предприятию авиационной промышленности Украины и пунктам дислокации в 147 районах. В операции использовали авиацию, БПЛА, ракеты и артиллерию.