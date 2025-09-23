«Интервидение-2025»
«Тысячи мертвых»: военэксперт о тактике массового «забоя» под Покровском

Военэксперт Ивановский обвинил Зеленского в массовом забое под Покровском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Тысячи украинских военных погибли при удержании Покровска (Красноармейска), заявил военный эксперт Александр Ивановский в комментарии aif.ru. По его словам, Киев под руководством президента Владимира Зеленского использует тактику «массового забоя» ради медийного эффекта.

Тактику массового «забоя» своей армии Зеленский проводит по всей ЛБС. Купянск, Красный Лиман, Северск, Мирноград, Константиновка, Покровск. Везде тысячи украинских мертвых солдат, а ВСУ все равно отступают, — объяснил специалист.

Ивановский подчеркнул, что военной составляющей в удержании Покровска нет — это лишь попытка Киева показать медийный успех. Ивановский провел параллели с действиями Адольфа Гитлера весной 1945 года, когда он гнал солдат в бой, несмотря на обреченность ситуации.

Эксперт также отметил, что украинские ресурсы практически обходят тему Покровска, сосредотачивая внимание на других направлениях. По его мнению, это свидетельствует о том, что судьба города в Киеве уже решена, а гарнизон приносится в жертву ради интересов западных политиков.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные установили полный огневой контроль над трассой, соединяющей Красный Лиман и Северск. По его словам, это два крупных хаба ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

