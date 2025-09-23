Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:00

Правда о дешевом растворимом кофе: из чего он сделан и почему его вкус не сравнить с дорогим сублимированным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Растворимый кофе часто называют напитком «второго сорта», но это не совсем так. Вопрос лишь в технологии производства и качестве исходного сырья. Именно от этого зависит, будет ли напиток стоить 150 рублей или превысит 1500 за банку.

Как делают дешевый растворимый кофе
Для него используют недорогие технологии и низкокачественное сырье. Чаще всего это робуста — сорт кофе с высоким содержанием кофеина, но лишенный богатого аромата арабики. В состав могут входить старые зерна, отходы и даже шелуха.

Такой кофе подвергается сильной термической обработке, из-за чего вкус становится горьким, резким и раздражающим слизистую. В холодном виде горечь ощущается особенно сильно.

Что добавляют в состав
Чтобы смягчить вкус, некоторые производители используют ароматизаторы или масла, маскирующие пустоту и излишнюю жесткость напитка. Поэтому всегда стоит внимательно читать состав на упаковке.

Чем отличается премиальный кофе
Кофе более высокого сегмента готовят из арабики методом сублимации — заморозки и последующей вакуумной сушки. Такая технология сохраняет максимум вкуса и аромата. Именно поэтому стоимость банок варьируется от 700 до 2000 рублей и выше.

Вывод
Дешевый растворимый кофе выполняет свою главную задачу — быстро бодрит. Но за вкус и аромат придется доплатить: сублимированный напиток на основе арабики раскрывает истинное удовольствие от кофе.

Когда день начинается с бодрящего аромата кофе, легко остановиться лишь на одной чашке. Но что происходит, если рука тянется к пятой порции?

