Пирог из груш и сгущенки: невероятная вкуснятина к кофе или чаю

Пирог из груш и сгущенки: невероятная вкуснятина к утреннему кофе или вечернему чаю. Нежное сметанное тесто, сочные груши и хрустящие орехи создают восхитительную гармонию вкусов. Простой в приготовлении, но с изысканным результатом.
Ингредиенты
- Груши — 2-3 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 200 г
- Сгущенное молоко — 1/2 банки
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Сахар — 1/2 стакана (или по вкусу)
- Мука — 1,5-2 стакана (до консистенции оладий)
- Орехи грецкие — горсть
- Сода — 1/2 ч. л. (погасить уксусом)
- Ванилин, соль — щепотка
- Сахарная пудра — для подачи
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, сгущенку, масло, соль, ванилин и гашеную соду. Постепенно введите муку, перемешивая до консистенции густой сметаны. Форму смажьте маслом, присыпьте мукой. Вылейте тесто.
- Сверху разложите очищенные и нарезанные дольками груши, посыпьте измельченными орехами. Выпекайте при 170°C 35-40 минут до золотистого цвета. Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Идеально к чаю или кофе!
