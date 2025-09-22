«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 17:00

Пирог из груш и сгущенки: невероятная вкуснятина к кофе или чаю

Пирог из груш и сгущенки: невероятная вкуснятина к утреннему кофе или вечернему чаю. Нежное сметанное тесто, сочные груши и хрустящие орехи создают восхитительную гармонию вкусов. Простой в приготовлении, но с изысканным результатом.

Ингредиенты

  • Груши — 2-3 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Сгущенное молоко — 1/2 банки
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Сахар — 1/2 стакана (или по вкусу)
  • Мука — 1,5-2 стакана (до консистенции оладий)
  • Орехи грецкие — горсть
  • Сода — 1/2 ч. л. (погасить уксусом)
  • Ванилин, соль — щепотка
  • Сахарная пудра — для подачи

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, сгущенку, масло, соль, ванилин и гашеную соду. Постепенно введите муку, перемешивая до консистенции густой сметаны. Форму смажьте маслом, присыпьте мукой. Вылейте тесто.
  2. Сверху разложите очищенные и нарезанные дольками груши, посыпьте измельченными орехами. Выпекайте при 170°C 35-40 минут до золотистого цвета. Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Идеально к чаю или кофе!

Ранее мы готовили некалорийную вкусняшку. Творожный десерт «Инь-Янь» с желатином.

