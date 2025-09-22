Пирог из груш и сгущенки: невероятная вкуснятина к кофе или чаю

Пирог из груш и сгущенки: невероятная вкуснятина к утреннему кофе или вечернему чаю. Нежное сметанное тесто, сочные груши и хрустящие орехи создают восхитительную гармонию вкусов. Простой в приготовлении, но с изысканным результатом.

Ингредиенты

Груши — 2-3 шт.

Яйца — 2 шт.

Сметана — 200 г

Сгущенное молоко — 1/2 банки

Масло растительное — 3 ст. л.

Сахар — 1/2 стакана (или по вкусу)

Мука — 1,5-2 стакана (до консистенции оладий)

Орехи грецкие — горсть

Сода — 1/2 ч. л. (погасить уксусом)

Ванилин, соль — щепотка

Сахарная пудра — для подачи

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, сгущенку, масло, соль, ванилин и гашеную соду. Постепенно введите муку, перемешивая до консистенции густой сметаны. Форму смажьте маслом, присыпьте мукой. Вылейте тесто. Сверху разложите очищенные и нарезанные дольками груши, посыпьте измельченными орехами. Выпекайте при 170°C 35-40 минут до золотистого цвета. Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Идеально к чаю или кофе!

