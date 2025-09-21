Некалорийная вкусняшка: готовим творожный десерт «Инь-Янь» с желатином. Нежный, воздушный и без чувства вины! Этот десерт сочетает ванильную и шоколадную слоистость, тая во рту. Идеально для вечернего чаепития, когда хочется сладкого, но без лишних калорий.

Ингредиенты (форма 15×15 см)

Творог 0–2% — 200 г

Молоко 1% — 200 мл

Йогурт греческий — 150 г

Желатин — 10 г

Вода — 50 мл

Какао-порошок — 10 г

Ванилин — на кончике ножа

Соль — щепотка

Приготовление

Замочите желатин в воде на 10 минут. Творог, молоко, йогурт, ванилин и соль взбейте блендером до гладкости. Нагрейте 1/3 смеси (не кипятите), растворите в ней половину желатина. Соедините с основной массой, перемешайте. Вылейте в форму, уберите в холодильник на 40 минут. Ко второй части творожной массы добавьте какао, растопленный оставшийся желатин. Аккуратно вылейте на застывший первый слой. Охлаждайте 2–3 часа.

