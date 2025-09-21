Некалорийная вкусняшка: готовим творожный десерт «Инь-Янь» с желатином. Нежный, воздушный и без чувства вины! Этот десерт сочетает ванильную и шоколадную слоистость, тая во рту. Идеально для вечернего чаепития, когда хочется сладкого, но без лишних калорий.
Ингредиенты (форма 15×15 см)
- Творог 0–2% — 200 г
- Молоко 1% — 200 мл
- Йогурт греческий — 150 г
- Желатин — 10 г
- Вода — 50 мл
- Какао-порошок — 10 г
- Ванилин — на кончике ножа
- Соль — щепотка
Приготовление
- Замочите желатин в воде на 10 минут. Творог, молоко, йогурт, ванилин и соль взбейте блендером до гладкости. Нагрейте 1/3 смеси (не кипятите), растворите в ней половину желатина. Соедините с основной массой, перемешайте.
- Вылейте в форму, уберите в холодильник на 40 минут. Ко второй части творожной массы добавьте какао, растопленный оставшийся желатин. Аккуратно вылейте на застывший первый слой. Охлаждайте 2–3 часа.
