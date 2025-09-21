«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 20:00

Некалорийная вкусняшка: готовим творожный десерт «Инь-Янь» с желатином

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некалорийная вкусняшка: готовим творожный десерт «Инь-Янь» с желатином. Нежный, воздушный и без чувства вины! Этот десерт сочетает ванильную и шоколадную слоистость, тая во рту. Идеально для вечернего чаепития, когда хочется сладкого, но без лишних калорий.

Ингредиенты (форма 15×15 см)

  • Творог 0–2% — 200 г
  • Молоко 1% — 200 мл
  • Йогурт греческий — 150 г
  • Желатин — 10 г
  • Вода — 50 мл
  • Какао-порошок — 10 г
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Замочите желатин в воде на 10 минут. Творог, молоко, йогурт, ванилин и соль взбейте блендером до гладкости. Нагрейте 1/3 смеси (не кипятите), растворите в ней половину желатина. Соедините с основной массой, перемешайте.
  2. Вылейте в форму, уберите в холодильник на 40 минут. Ко второй части творожной массы добавьте какао, растопленный оставшийся желатин. Аккуратно вылейте на застывший первый слой. Охлаждайте 2–3 часа.

Ранее мы готовили десерты для красивой кожи и похудения! Две простейшие вкусняшки с желатином.

желатин
десерты
похудение
творог
какао
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей
Чубайс злит россиян, мигрантов в РФ заставят работать по-новому: что дальше
«Путь катастрофичен»: в ФРГ испугались последствий непризнания Палестины
Десятки тысяч человек пришли проститься с убитым сторонником Трампа
В европейской стране резко вырос спрос на бункеры
Поездка на мопеде обернулась для жительницы Курщины ранениями из-за ВСУ
Российские средства ПВО сбили более 20 дронов за четыре часа
Трамп признался в «странной» детской мечте
«Голос веры»: Дмитриев назвал наследие Кирка безграничным
Во Франции призвали к новому импульсу переговоров по Украине
«Необходимо разобраться»: Трамп сделал новое заявление по сектору Газа
Закуска, которая со стола исчезнет первой: маринованная капуста с грибами
В Москве лихач на моноколесе ехал за грузовиком и попал на видео
ABC: найдены «микроскопические» солдаты, убившие армию Наполеона в России
Конь из почетного караула короля Британии испражнился на глазах Трампа
В Италии назвали энергетическим самоубийством одно решение ЕС
Убивший трехлетнюю дочь житель Кубани раскрыл детали жуткого плана
Поездка в Киев, смена профессии, мнение об СВО: как живет Мария Пирогова
В Краснодарском крае продолжают поиски маленькой девочки
В Афганистане у главных ворот авиабазы Баграм произошел взрыв
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.