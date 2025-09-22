«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 10:57

Осеннее волшебство: лимонад, который пахнет золотой порой, — готовлю на радость семье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лимонад из груши и розмарина представляет собой освежающий осенний напиток с тонким ароматом и сбалансированным вкусом. Это сочетание спелой груши и хвойных ноток розмарина создает уникальный букет, который напоминает о золотой поре года. Приготовление такого лимонада не требует особых навыков и занимает минимальное время.

Для приготовления потребуется: 3 спелые груши, 4 веточки свежего розмарина, 100 г сахара, 1 л воды, сок половины лимона. Груши очищают от кожуры и семян, нарезают небольшими кусочками. В кастрюле нагревают воду с сахаром до полного растворения, добавляют грушу и розмарин, доводят до кипения и снимают с огня. Настаивают под крышкой в течение 30–40 минут, чтобы напиток приобрел насыщенный вкус и аромат. Затем процеживают через сито, добавляют лимонный сок и охлаждают в холодильнике. Подают со льдом, украсив дольками груши и веточкой розмарина. Секрет идеального лимонада заключается в использовании полностью спелых груш, которые дают максимальную сладость и насыщенный вкус. Важно не передерживать розмарин в горячей воде, чтобы избежать излишней горечи. Для разнообразия можно добавить палочку корицы или звездочку бадьяна, которые прекрасно сочетаются с основными компонентами. Такой лимонад прекрасно утоляет жажду и создает осеннее настроение, наполняя дом уютными ароматами. Напиток хранят в холодильнике не более двух суток.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

