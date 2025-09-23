Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:59

Чай из листьев малины и сахар в крови: ученые раскрыли неожиданный эффект для организма

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Листья малины могут замедлять рост уровня сахара и инсулина в крови. К такому выводу пришли исследователи из Университета Рединга после проведения эксперимента.

Как проходило исследование
В эксперименте участвовали 22 здоровых добровольца. Все они получали определенные дозы глюкозы и сахарозы. Отличие заключалось в том, что часть участников запивала сладости чаем из малиновых листьев.

После этого у всех брали анализы крови. Для глюкозы существенных изменений не обнаружили, а вот в случае с сахарозой результаты оказались неожиданными.

Что удалось выяснить
Ученые зафиксировали, что чай из листьев малины заметно снижает уровень сахара и инсулина после употребления сахарозы. Первые эффекты проявлялись уже через 15 минут, а наибольший результат наблюдался через полчаса после еды.

Почему это работает
По словам специалистов, дело в полифенолах, которыми богаты листья малины. Эти вещества замедляют усвоение сахарозы, помогая организму справляться с нагрузкой более плавно.

Перспективы исследования
Авторы эксперимента называют результаты обнадеживающими. Они планируют изучить влияние малинового чая на людей с диабетом, чтобы выяснить, может ли он стать дополнительным инструментом в контроле уровня сахара.

Статья носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением необходима консультация специалиста.

Ранее сообщалось, что засолка сала кажется простой, но на деле этот процесс требует внимательности и знания нюансов. Именно они определяют, получится ли у вас нежная и ароматная закуска или продукт испортится.

быстрые рецепты
напитки
чаи
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой об руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.