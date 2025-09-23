Чай из листьев малины и сахар в крови: ученые раскрыли неожиданный эффект для организма

Чай из листьев малины и сахар в крови: ученые раскрыли неожиданный эффект для организма

Листья малины могут замедлять рост уровня сахара и инсулина в крови. К такому выводу пришли исследователи из Университета Рединга после проведения эксперимента.

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 22 здоровых добровольца. Все они получали определенные дозы глюкозы и сахарозы. Отличие заключалось в том, что часть участников запивала сладости чаем из малиновых листьев.

После этого у всех брали анализы крови. Для глюкозы существенных изменений не обнаружили, а вот в случае с сахарозой результаты оказались неожиданными.

Что удалось выяснить

Ученые зафиксировали, что чай из листьев малины заметно снижает уровень сахара и инсулина после употребления сахарозы. Первые эффекты проявлялись уже через 15 минут, а наибольший результат наблюдался через полчаса после еды.

Почему это работает

По словам специалистов, дело в полифенолах, которыми богаты листья малины. Эти вещества замедляют усвоение сахарозы, помогая организму справляться с нагрузкой более плавно.

Перспективы исследования

Авторы эксперимента называют результаты обнадеживающими. Они планируют изучить влияние малинового чая на людей с диабетом, чтобы выяснить, может ли он стать дополнительным инструментом в контроле уровня сахара.

Статья носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением необходима консультация специалиста.

Ранее сообщалось, что засолка сала кажется простой, но на деле этот процесс требует внимательности и знания нюансов. Именно они определяют, получится ли у вас нежная и ароматная закуска или продукт испортится.