Возвращение смертной казни в РФ: что известно, когда вернут, позиция ВС РФ

Генпрокурор Игорь Краснов рассказал, планируется ли возвращение смертной казни в России. Какова позиция властей России по поводу смертной казни, кто требует ее вернуть, кто выступает против, что говорят в Верховном суде (ВС РФ)?

Что сказал Краснов о возвращении смертной казни в России

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что возвращение смертной казни в России «невозможно». Об этом он сказал в ходе слушаний в комитете по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации.

«Мое мнение однозначно — это невозможно. И позиция государства по этому вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации», — объявил Краснов.

Он назвал «безусловно, объяснимым» стремление общества к жесткому наказанию для преступников.

«Но, мне кажется, мы в этой части должны полностью выполнять принцип неотвратимости наказания для тех, кто совершил преступление, пошел на такие общественно опасные деяния», — объявил Краснов.

По итогам слушаний профильный комитет Совфеда поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда РФ. Голосование по его кандидатуре пройдет завтра.

Когда в России прекратили исполнение смертной казни

Уголовный кодекс РФ предусматривает смертную казнь в качестве «исключительной меры наказания» — только за особо тяжкие преступления против жизни и только после рассмотрения дела судом присяжных.

В последний раз смертная казнь в России была проведена 2 августа 1996 года: был казнен серийный убийца Сергей Головкин, известный как маньяк Фишер. Как указывал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, в 1996 году Россию пригласили в Совет Европы, но только при условии отмены смертной казни. После этого смертные приговоры выносились, но не утверждались президентом Борисом Ельциным.

В дальнейшем, в апреле 1997 года, Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Госдума не ратифицировала протокол, однако смертную казнь в РФ фактически запрещено было применять. Высшая мера наказания свелась к пожизненному заключению. В ноябре 2009 года Конституционный суд признал невозможным вынесение смертной казни в России.

В июне 2024 года Зорькин повторил в докладе — в рамках действующей Конституции России применение смертной казни невозможно.

Кто за и кто против возвращения смертной казни в России

В июне 2025 года лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. По его словам, мораторий на смертную казнь — «дань либеральной белиберде».

«Есть преступления, для которых любое иное наказание теряет смысл. Я имею в виду убийство детей, серийные убийства, терроризм и военные преступления против мирных граждан», — объявил Миронов, приведя в пример ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего не менее 80 женщин.

В поддержку его позиции высказывались общественные деятели и публицисты: так, требовали казнить диверсантов, которые выполняют задания украинских кураторов в России. Также и в партиях КПРФ и ЛДПР требовали отмены моратория на смертную казнь за терроризм и коррупцию в особо крупных размерах. В партии «Единая Россия» не сложилось единого мнения по поводу отмены моратория на смертную казнь. Патриарх Русской православной церкви Кирилл отметил, что церковь «не осуждает смертную казнь саму по себе, однако никогда не приветствует».

Категорически против возвращения смертной казни высказался президент России Владимир Путин. Выступая на заседании Совета по правам человека (СПЧ) в декабре 2024 года, он подчеркнул, что власти не идут на этот шаг даже в условиях СВО.

«Мы живем в каких реалиях? Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще. Наоборот, принимаем целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия. Как я уже и сказал — снижаем количество людей в местах лишения свободы и так далее», — подчеркнул президент.

