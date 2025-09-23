Отец Илона Маска — педофил? Что известно о судах против Эррола Маска

Издание The New York Times (NYT) опубликовало расследование, в котором говорится, что отец известного предпринимателя Эррол Маск обвиняется в насилии над пятью родными детьми и детьми жен от других браков с 1993 года. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Пятеро пострадавших с 1993 года

Редакция NYT утверждает, что обвинения против Эррола Маска в сексуальном насилии над детьми даже стали одним из важных факторов разрыва Илона Маска с отцом. По информации издания, эти заявления неоднократно влияли на жизнь предпринимателя, поскольку родственники обращались к нему за помощью и он сам иногда предпринимал попытки заступиться за них, судя по личным письмам и интервью с членами семьи. Разбирательства велись в Южной Африке и Калифорнии.

Самое раннее обвинение было выдвинуто в 1993 году, когда четырехлетняя падчерица Эррола Маска рассказала родственникам, что он якобы трогал ее в доме семьи.

Десять лет спустя падчерица заявила, что застала его за нюханием ее грязного нижнего белья, а в 20 лет она якобы родила от него ребенка. По информации NYT, некоторые члены семьи также обвиняли Эррола Маска в насилии над двумя своими дочерьми и пасынком. А в 2023 году члены семьи и социальный работник попытались вмешаться после того, как пятилетний сын заявил, что отец лапал его за ягодицы.

Не был осужден ни по одному из обвинений

Согласно документам полиции, судебным протоколам и показаниям членов семьи, было возбуждено три отдельных расследования. Два из них были завершены, а подробности третьего пока не ясны. 79-летний Эррол Маск не был осужден ни по одному из обвинений.

Примерно в 2010 году один из родственников написал Илону Маску пятистраничное письмо по поводу некоторых обвинений и умолял его вмешаться. Неясно, прочитал ли Илон Маск это письмо, но известно, что миллиардер оказывал финансовую поддержку бывшей мачехе и двум сводным сестрам, а также он ежемесячно отправляет денежные переводы своей бывшей сводной сестре.

Эррол обвиняет всех во лжи

Отвечая на вопросы NYT, Эррол Маск заявил, что все обвинения в его адрес — «это ложь и абсолютная бессмыслица». Он также добавил, что обвинения были выдуманы членами семьи, которые «заставляли детей говорить ложь» и пытались получить деньги от Илона Маска.

В одном из электронных писем в NYT Эррол Маск заявил, что ему известно только об одном обвинении в насилии, но в том же сообщении дал объяснения обстоятельств двух других случаев — он утверждал, что падчерица однажды сама набросилась на него с поцелуями, пока он спал. Он добавил, что у него хорошие отношения с Илоном Маском и они «очень близки».

«Он совершил все зло, которое можно представить»

В 2017 году миллиардер расплакался, заявив журналу Rolling Stone, что его отец совершил «практически все зло, какое только можно себе представить». В официальной биографии, написанной Уолтером Айзексоном в 2023 году, Илон Маск заявил, что не общается с Эрролом Маском.

Падчерица, которой сейчас 37 лет и у которой несколько детей, впервые публично рассказала об этой ситуации в интервью NYT. Она не ответила на вопросы об обвинениях против Эррола Маска в насилии, но заявила, что ни она, ни ее дети не живут с ним.

«Мои дети в безопасности и под присмотром», — сказала она.

Женщина добавила, что основную финансовую поддержку ей оказывает Илон Маск, который ежемесячно присылает деньги и даже купил ей машину.

