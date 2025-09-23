Ветеринар раскритиковал идею запретить посещение магазинов с собаками

Идея запретить посещение магазинов и заведений общепита с собаками не принесет никакой пользы, заявил 360.ru ветврач Мирослав Волков. Он отметил, что абсолютному большинству людей не мешают животные в общественных местах.

Я считаю, что, если зайти в магазин и весь день там стоять и спрашивать, насколько напрягает какая-нибудь собачка, которая зашла в магазин, мне кажется, никто об этом даже не задумывается до того момента, как мы этот вопрос задали, а половина будет даже и рада. Аллергия не так работает, — высказался Волков.

Он добавил, что любящие хозяева не оставят собаку на улице без крайней необходимости. Ветврач также отметил, что многие питомцы, когда их оставляют одних вне дома, испытывают стресс. При этом эксперт согласился, что пропускать животных на кухни заведений недопустимо.

Ранее в Госдуме предложили запретить владельцам собак заходить с ними в магазины, заведения общепита, медицинские, образовательные и культурные учреждения. Соответствующая норма вошла в законопроект по совершенствованию законодательства об обращении с животными.