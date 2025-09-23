Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:16

«Война проиграна»: политолог назвал признаки конца правления Зеленского

Политолог Скачко увидел сходство Зеленского с Гитлером 1945 года

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Ситуация вокруг президента Украины Владимира Зеленского напоминает окружение лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. По его мнению, даже сторонники Зеленского понимают, что наступает конец.

Ситуация вокруг Зеленского напоминает положение дел в окружении Адольфа Гитлера в конце войны, примерно в декабре 1944-го — январе 1945 года. Уже было очевидно, что война проиграна, но силы еще оставались, а окончательное решение по будущему Германии не было принято, — сказал Скачко.

Он напомнил, что в окружении Гитлера существовали различные группировки, которые «начали готовить пути к отступлению и собственному спасению, возможно, даже ценой жизни фюрера». По его словам, тогда рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и личный секретарь Гитлера Мартин Борман вели переговоры, «как и генералы, которые остались в строю или были выведены из игры».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил NEWS.ru, что Запад может поддержать смену власти на Украине, поскольку это может улучшить репутацию Киева. По его мнению, накопленный руководителями Украины «негативный багаж» открывает двери для новых игроков, что могло бы улучшить имидж Киева на Западе, который также, вероятно, поддержал бы такие перемены.

Украина
Владимир Зеленский
Адольф Гитлер
Германия
