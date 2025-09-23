Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:07

«Утонувшая» екатеринбургская школа попала на видео

В екатеринбургской школе №183 потекла крыша

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге в школе №183 затопило класс, сообщает Telegram-канал bezumekb. Поток воды пошел с потолка. На опубликованных кадрах видно, как по периметру расставлены ведра.

Ранее жители Искитима в Новосибирской области потребовали сноса аварийной школы №6, здание которой имеет 100% износ по данным 2018 года. На фоне обрушения школы в Татарске родители опасаются за безопасность детей и настаивают на строительстве нового учебного заведения, несмотря на заверения властей в безопасности текущего здания.

До этого стало известно, что ученики Николаевской школы в Новосибирской области уже два года занимаются в здании с трещинами и недостаточным отоплением. Несмотря на обещания властей начать капремонт в 2024 году, работы так и не стартовали, а летом трещины лишь заделали монтажной пеной.

Кроме того, администрация Жуковского района Калужской области запретила ношение хиджабов в школах, ссылаясь на принцип светскости образования. Эксперты пояснили, что хотя федеральный закон прямо не запрещает религиозную одежду, учебные заведения вправе вводить такие ограничения в своих локальных актах.

Екатеринбург
школы
потопы
ученики
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

