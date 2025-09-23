Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:15

Сытный суп с плавленым сыром и копчеными ребрышками! Согреет в прохладную осень и зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Холодным зимним днём нет ничего лучше, чем тарелка горячего, ароматного супа. А если в нём сочетаются нежные плавленые сырки и аппетитные копчёные рёбрышки — это просто праздник для гурмана! Такой суп покорит вас своим насыщенным вкусом и кремовой текстурой. Готовится он проще простого, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Копчёности придают бульону особый характер, а плавленый сыр делает суп невероятно нежным.

Для супа возьмите 500 граммов копчёных рёбрышек, 3–4 картофелины, 1 морковь, 1 луковицу, 2 плавленых сырка (по 100 граммов каждый), 2–3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, лавровый лист. Воды — 2,5–3 литра.

Рёбрышки залейте водой и варите на медленном огне 1 час, снимая пену. Достаньте рёбрышки, отделите мясо от костей, нарежьте кусочками.

Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите, лук мелко порубите. В бульон верните мясо, добавьте овощи. Варите 15 минут.

Плавленые сырки натрите на тёрке, добавьте в суп, постоянно помешивая, пока они не растворятся. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и измельчённый чеснок. Дайте супу настояться 5–10 минут под крышкой. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

