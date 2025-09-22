Томатный суп с жареными баклажанами: улетная вкуснятина на обед за считаные минуты

Осенний сезон — самое время для лёгких и ароматных супов! Предлагаю вам рецепт томатного супа с жареными баклажанами, который покорит вас своим насыщенным вкусом и сочностью. Это блюдо идеально подходит для осенних дней, когда хочется чего-то освежающего, но сытного. Готовится суп удивительно просто, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Сочетание спелых томатов и нежных баклажанов создаёт неповторимую гармонию вкусов.

Возьмите 500 мл томатного сока или измельчённых помидоров, 2 средних баклажана, 1 луковицу, 1 морковь, 2–3 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу, свежую зелень для подачи.

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте и обсушите.

Лук и морковь нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте баклажаны и жарьте всё вместе 10–15 минут.

В кастрюлю влейте томатный сок, доведите до кипения. Добавьте обжаренные овощи, чеснок, соль и перец. Варите на медленном огне 15–20 минут. При подаче украсьте свежей зеленью и по желанию добавьте ложку сметаны.

