«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 14:14

Томатный суп с жареными баклажанами: улетная вкуснятина на обед за считаные минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенний сезон — самое время для лёгких и ароматных супов! Предлагаю вам рецепт томатного супа с жареными баклажанами, который покорит вас своим насыщенным вкусом и сочностью. Это блюдо идеально подходит для осенних дней, когда хочется чего-то освежающего, но сытного. Готовится суп удивительно просто, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Сочетание спелых томатов и нежных баклажанов создаёт неповторимую гармонию вкусов.

Возьмите 500 мл томатного сока или измельчённых помидоров, 2 средних баклажана, 1 луковицу, 1 морковь, 2–3 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу, свежую зелень для подачи.

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте и обсушите.

Лук и морковь нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте баклажаны и жарьте всё вместе 10–15 минут.

В кастрюлю влейте томатный сок, доведите до кипения. Добавьте обжаренные овощи, чеснок, соль и перец. Варите на медленном огне 15–20 минут. При подаче украсьте свежей зеленью и по желанию добавьте ложку сметаны.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Тыквенные сырники: необычные солнечные кружочки на завтрак! Вкусно и полезно
Общество
Тыквенные сырники: необычные солнечные кружочки на завтрак! Вкусно и полезно
Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза
Общество
Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза
На обед и ужин — универсальная курочка по рецепту из Пекина: получаем сочное мясо без хлопот
Общество
На обед и ужин — универсальная курочка по рецепту из Пекина: получаем сочное мясо без хлопот
Гречневый суп с говядиной — вкусный рецепт, чтобы разнообразить будни
Общество
Гречневый суп с говядиной — вкусный рецепт, чтобы разнообразить будни
Испанский ответ русской ухе: так готовят суп с морепродуктами на побережье Коста-дель-Соль
Общество
Испанский ответ русской ухе: так готовят суп с морепродуктами на побережье Коста-дель-Соль
супы
рецепты
кулинария
баклажаны
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне ответили на планы Израиля по аннексии Западного берега
Ушла из жизни младшая дочь известного советского писателя
В России рухнули акции одной из крупнейших компаний по продаже электроники
Уникальная операция спасла ребенка с редкой деформацией груди
Пропавшая в Таиланде россиянка снова исчезла и бросила дочь
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Признание государственности Палестины на Западе назвали недостаточным
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о жене Товстика
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID
Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.