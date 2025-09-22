Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей

Любите домашние десерты, но не хотите тратить часы на готовку? Тогда этот «ленивый» торт «Наполеон» станет вашим спасением. Для приготовления понадобится всего 20 минут активного времени, а результат порадует вкусом и нежной текстурой.

Ингредиенты

печенье «Ушки» — 400 г

молоко — 750 мл

сливочное масло — 70 г

яйца — 3 шт.

ванилин — 2 щепотки

сахар — 100 г

мука — 50 г

крахмал — 15 г

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. В кастрюлю наливаем молоко и слегка подогреваем на слабом огне.

Шаг 2. В миске взбиваем яйца с сахаром и ванилином.

Шаг 3. Добавляем к яичной массе муку и крахмал, перемешиваем венчиком. Вливаем тонкой струйкой в горячее молоко, постоянно помешивая. Снимаем с огня, добавляем масло и тщательно размешиваем — получается нежный крем.

Шаг 4. Форму застилаем пленкой. На дно выкладываем немного крема, затем слой печенья «Ушки» и снова крем.

Шаг 5. Чередуем слои, пока не закончатся продукты. Верх — обязательно крем.

Шаг 6. Накрываем пленкой и убираем в холодильник минимум на ночь.

Шаг 7. Перед подачей украшаем крошкой печенья, нарезаем на кусочки и подаем с чаем или кофе.

Результат — десерт с насыщенным вкусом, который удивит ваших гостей и подарит ощущение классического «Наполеона» без долгой возни.

