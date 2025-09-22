«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 14:50

Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите домашние десерты, но не хотите тратить часы на готовку? Тогда этот «ленивый» торт «Наполеон» станет вашим спасением. Для приготовления понадобится всего 20 минут активного времени, а результат порадует вкусом и нежной текстурой.

Ингредиенты

  • печенье «Ушки» — 400 г
  • молоко — 750 мл
  • сливочное масло — 70 г
  • яйца — 3 шт.
  • ванилин — 2 щепотки
  • сахар — 100 г
  • мука — 50 г
  • крахмал — 15 г

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. В кастрюлю наливаем молоко и слегка подогреваем на слабом огне.

Шаг 2. В миске взбиваем яйца с сахаром и ванилином.

Шаг 3. Добавляем к яичной массе муку и крахмал, перемешиваем венчиком. Вливаем тонкой струйкой в горячее молоко, постоянно помешивая. Снимаем с огня, добавляем масло и тщательно размешиваем — получается нежный крем.

Шаг 4. Форму застилаем пленкой. На дно выкладываем немного крема, затем слой печенья «Ушки» и снова крем.

Шаг 5. Чередуем слои, пока не закончатся продукты. Верх — обязательно крем.

Шаг 6. Накрываем пленкой и убираем в холодильник минимум на ночь.

Шаг 7. Перед подачей украшаем крошкой печенья, нарезаем на кусочки и подаем с чаем или кофе.

Результат — десерт с насыщенным вкусом, который удивит ваших гостей и подарит ощущение классического «Наполеона» без долгой возни.

Аромат борща, томящегося на бабушкиной кухне, навсегда остается в памяти как символ домашнего уюта. Воссоздать этот уникальный вкус удается далеко не всем, даже при точном соблюдении рецептуры.

