«Есть предатели»: военэксперт о рекордном росте политического насилия в США

22 сентября 2025 в 16:12

Рекордный рост политического насилия в США связан с наличием предателей в рядах американских спецслужб, которые помогают организовать покушения на государственных деятелей, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, свободная продажа оружия в стране значительно упрощает задачу по устранению неугодных фигур, что является отработанной методикой.

Обсуждая вопросы безопасности в США и участившиеся случаи нападения на политиков, нельзя не отметить, что в стране свободная продажа оружия. Это значительно упрощает организацию покушений. Я также полагаю, что среди сотрудников спецслужб есть предатели, которые помогают организовать нападения и побег преступников с мест преступлений. Как правило, в покушениях обвиняют одиночек, которые из-за собственных убеждений взяли в руки оружие. Но на самом деле, думаю, мы все понимаем, что за этими людьми стоят целые группы, организаторы. В США это уже отработанная методичка устранения неугодных политиков, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что цель этих акций — запугать президента США Дональда Трампа и его сторонников. По его словам, этот факт подтверждается мерами предосторожности, такими, как использование пуленепробиваемых стекол на публичных выступлениях. Военный политолог подчеркнул, что такая практика нехарактерна для многих других стран и свидетельствует о реальной и высокой степени угрозы внутри Соединенных Штатов.

Эти покушения на политиков в США направлены на то, чтобы запугать Трампа и его соратников. Не зря политики там стали выступать перед публикой, стоя за пуленепробиваемым стеклом. Видели ли вы, чтобы глав других государств или политиков также прятали за этими стеклами? То есть это говорит о том, что опасность действительно велика. Общество США сейчас разделено. Если события продолжат развиваться таким образом, то не исключено, что в США может разгореться гражданская война, — резюмировал Перенджиев.

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что американские власти будут добиваться смертной казни для Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве активиста-консерватора Чарли Кирка. По ее словам, в Юте фигуранта уголовного дела может ждать расстрел.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
