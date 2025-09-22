Приготовьте осенью! Слойки с инжиром и камамбером — вкусно к вину и кофе

Приготовьте осенью! Слойки с инжиром и камамбером — вкусно к вину и кофе! Идеальное осеннее угощение! Хрустящее слоёное тесто, нежный расплавленный сыр, сладкий инжир и ароматный мёд с орехами. Сочетание сладкого и солёного, которое сводит с ума с первого укуса.

Ингредиенты (на 4 порции)

Тесто слоёное бездрожжевое — 500 г

Инжир свежий — 8–10 шт.

Сыр камамбер — 200 г

Мёд жидкий — 3–4 ст. л.

Орехи грецкие — 50 г

Желток яичный — 1 шт.

Приготовление

Тесто раскатайте, разрежьте на квадраты. Сделайте надрезы по краям (отступив 1,5 см), центр проткните вилкой. Выложите ломтики инжира и камамбера. Смажьте края желтком. Запекайте 20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Орехи измельчите в крошку. Готовые слойки посыпке орехами и полейте мёдом. Подавайте тёплыми! Идеально с чаем или игристым вином. Сохраняйте рецепт — осень будет вкусной!

