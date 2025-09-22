Приготовьте осенью! Слойки с инжиром и камамбером — вкусно к вину и кофе! Идеальное осеннее угощение! Хрустящее слоёное тесто, нежный расплавленный сыр, сладкий инжир и ароматный мёд с орехами. Сочетание сладкого и солёного, которое сводит с ума с первого укуса.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Тесто слоёное бездрожжевое — 500 г
- Инжир свежий — 8–10 шт.
- Сыр камамбер — 200 г
- Мёд жидкий — 3–4 ст. л.
- Орехи грецкие — 50 г
- Желток яичный — 1 шт.
Приготовление
- Тесто раскатайте, разрежьте на квадраты. Сделайте надрезы по краям (отступив 1,5 см), центр проткните вилкой. Выложите ломтики инжира и камамбера. Смажьте края желтком. Запекайте 20 минут при 180 °C до золотистого цвета.
- Орехи измельчите в крошку. Готовые слойки посыпке орехами и полейте мёдом. Подавайте тёплыми! Идеально с чаем или игристым вином. Сохраняйте рецепт — осень будет вкусной!
Ранее мы готовили некалорийную вкусняшку. Творожный десерт «Инь-Янь» с желатином.