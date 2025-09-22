Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день

Сырный суп с курицей — это кремовая нежность в каждой ложке! Идеальное блюдо для холодного дня, которое согреет и порадует всю семью. Готовится быстро, а результат впечатляет: нежный куриный бульон, сливочный сыр и ароматные специи создают гармоничный вкус. Этот суп станет вашим любимым рецептом — простым, сытным и невероятно вкусным.
Ингредиенты:
· Куриное филе: 300 г
· Плавленый сыр: 200 г
· Картофель: 3 шт.
· Морковь: 1 шт.
· Лук: 1 шт.
· Вода: 1,5 л
· Соль, перец, зелень
Приготовление:
1. Курицу отварить до готовности, вынуть и разобрать на волокна.
2. В бульон добавить нарезанный картофель, варить 10 минут.
3. Обжарить лук и морковь, добавить в суп.
4. Положить сыр, помешивать до растворения.
5. Вернуть курицу, посолить, поперчить. Варить 5 минут.
6. Подавать с зеленью.
