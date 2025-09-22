«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 15:00

Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырный суп с курицей — это кремовая нежность в каждой ложке! Идеальное блюдо для холодного дня, которое согреет и порадует всю семью. Готовится быстро, а результат впечатляет: нежный куриный бульон, сливочный сыр и ароматные специи создают гармоничный вкус. Этот суп станет вашим любимым рецептом — простым, сытным и невероятно вкусным.

Ингредиенты:

· Куриное филе: 300 г

· Плавленый сыр: 200 г

· Картофель: 3 шт.

· Морковь: 1 шт.

· Лук: 1 шт.

· Вода: 1,5 л

· Соль, перец, зелень

Приготовление:

1. Курицу отварить до готовности, вынуть и разобрать на волокна.

2. В бульон добавить нарезанный картофель, варить 10 минут.

3. Обжарить лук и морковь, добавить в суп.

4. Положить сыр, помешивать до растворения.

5. Вернуть курицу, посолить, поперчить. Варить 5 минут.

6. Подавать с зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
