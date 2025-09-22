Салат с сыром-косичкой: всего 4 ингредиента, 15 минут — и вкуснятина готова

Этот салат с сыром-косичкой станет вашим спасательным кругом, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Всего 4 ингредиента, не считая майонеза, 15 минут — и вкуснятина готова.

Этот салат хорош как самостоятельное блюдо на перекус, так и в качестве дополнения к основным блюдам. Он прекрасно хранится в холодильнике и не теряет своих вкусовых качеств, что делает его идеальным вариантом для пикников или внезапных гостей.

Рецепт: отварите 4 яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Возьмите 200 г сыра-косичка и нарежьте его тонкими ломтиками. Добавьте банку консервированной кукурузы (250 г), предварительно слив жидкость, и 150 г корейской моркови. Заправьте все 3-4 ст. л. майонеза, тщательно перемешайте и дайте настояться 15 минут в холодильнике.

Вкус этого салата получается невероятно многогранным: нежность яиц и кукурузы сочетается с пикантностью корейской моркови и солоноватым вкусом сыра косичка, который придает блюду особую упругую текстуру. Майонез связывает все компоненты в единую гармоничную композицию.

