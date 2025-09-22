«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 13:15

Салат с сыром-косичкой: всего 4 ингредиента, 15 минут — и вкуснятина готова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат с сыром-косичкой станет вашим спасательным кругом, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Всего 4 ингредиента, не считая майонеза, 15 минут — и вкуснятина готова.

Этот салат хорош как самостоятельное блюдо на перекус, так и в качестве дополнения к основным блюдам. Он прекрасно хранится в холодильнике и не теряет своих вкусовых качеств, что делает его идеальным вариантом для пикников или внезапных гостей.

Рецепт: отварите 4 яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Возьмите 200 г сыра-косичка и нарежьте его тонкими ломтиками. Добавьте банку консервированной кукурузы (250 г), предварительно слив жидкость, и 150 г корейской моркови. Заправьте все 3-4 ст. л. майонеза, тщательно перемешайте и дайте настояться 15 минут в холодильнике.

Вкус этого салата получается невероятно многогранным: нежность яиц и кукурузы сочетается с пикантностью корейской моркови и солоноватым вкусом сыра косичка, который придает блюду особую упругую текстуру. Майонез связывает все компоненты в единую гармоничную композицию.

Ранее стало известно, как приготовить слоеный салат «Красная шапочка» с курицей и гранатом.

Читайте также
Тыквенные сырники: необычные солнечные кружочки на завтрак! Вкусно и полезно
Общество
Тыквенные сырники: необычные солнечные кружочки на завтрак! Вкусно и полезно
Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза
Общество
Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза
На обед и ужин — универсальная курочка по рецепту из Пекина: получаем сочное мясо без хлопот
Общество
На обед и ужин — универсальная курочка по рецепту из Пекина: получаем сочное мясо без хлопот
Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза
Общество
Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза
Хрустящий салат с капустой и ветчиной: готовим за 15 минут — рецепт на каждый день
Общество
Хрустящий салат с капустой и ветчиной: готовим за 15 минут — рецепт на каждый день
салаты
рецепты
закуски
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушла из жизни младшая дочь известного советского писателя
В России рухнули акции одной из крупнейших компаний по продаже электроники
Уникальная операция спасла ребенка с редкой деформацией груди
Пропавшая в Таиланде россиянка снова исчезла и бросила дочь
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Признание государственности Палестины на Западе назвали недостаточным
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о жене Товстика
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID
Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье
В Москве побит температурный рекорд
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.