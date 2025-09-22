Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза

Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза. Этот салат — воплощение французского шарма на вашем столе! Нежные слои копчёной курицы, овощей и плавленого сыра создают изысканный вкусовой баланс. Идеален для ужина при свечах или праздничного застолья.

Ингредиенты

Бедро копчёной курицы — 1 шт. (200 г)

Картофель — 3-4 шт. (средний)

Морковь — 1 шт. (крупная)

Сыр плавленый — 1 шт. (100 г)

Яйца — 3 шт.

Майонез — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Зелень — для украшения

Приготовление

Картофель и морковь отварите в мундире до мягкости, очистите, натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую, натрите. Курицу отделите от кости, нарежьте кубиками. Сыр охладите, натрите на мелкой терке. Соберите салат слоями: курица → майонез → картофель (соль + майонез) → морковь (соль + майонез) → яйца (майонез) → сыр. Уберите в холодильник на 2-3 часа. Подавайте охлаждённым! Аромат копчёности и нежность сыра покорят всех гостей.

