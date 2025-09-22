Салат «Марсель» с копчёной курицей! Когда надоели оливье и мимоза. Этот салат — воплощение французского шарма на вашем столе! Нежные слои копчёной курицы, овощей и плавленого сыра создают изысканный вкусовой баланс. Идеален для ужина при свечах или праздничного застолья.
Ингредиенты
- Бедро копчёной курицы — 1 шт. (200 г)
- Картофель — 3-4 шт. (средний)
- Морковь — 1 шт. (крупная)
- Сыр плавленый — 1 шт. (100 г)
- Яйца — 3 шт.
- Майонез — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — для украшения
Приготовление
- Картофель и морковь отварите в мундире до мягкости, очистите, натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую, натрите. Курицу отделите от кости, нарежьте кубиками. Сыр охладите, натрите на мелкой терке.
- Соберите салат слоями: курица → майонез → картофель (соль + майонез) → морковь (соль + майонез) → яйца (майонез) → сыр. Уберите в холодильник на 2-3 часа. Подавайте охлаждённым! Аромат копчёности и нежность сыра покорят всех гостей.
