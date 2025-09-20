«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 20:58

Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованный салат «Чехарда» из баклажанов, перца и помидоров — это вкуснейшая заготовка на зиму, которая сохранит вкус и аромат овощей. Его главное преимущество — насыщенный вкус и простота приготовления. Закатываю специально к столу на Новый год!

Рецепт: нарежьте кубиками 1 кг баклажанов, 500 г сладкого перца, 500 г помидоров и 300 г репчатого лука. Баклажаны посолите, оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте и обжарьте до золотистого цвета. Сложите все овощи в кастрюлю, добавьте 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, чеснок и зелень по вкусу. Тушите на медленном огне 20–25 минут, пока овощи не станут мягкими, но сохранят форму. Горячий салат разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания.

Вкус получается сбалансированным: нежные баклажаны впитывают маринад, сладкий перец хрустит, помидоры дают сочность, а чеснок и уксус добавляют пикантности. Эта закуска отлично подходит к мясу, картофелю или как самостоятельное блюдо.

Ранее стало известно, как приготовить нежную овощную икру из больших кабачков.

