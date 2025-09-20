Крабовый салат с апельсином: чудо-вкуснятина для застолья за 15 минут

Крабовый салат с апельсином — суперзакуска с гармонией сладких и соленых ноток. Его уникальность в том, что сочные цитрусовые дольки идеально оттеняют нежность крабовых палочек, а кукуруза добавляет легкую сладость.

Рецепт: нарежьте 200 г крабовых палочек, 4 вареных яйца, 1 очищенный апельсин (дольки без пленок), добавьте 200 г консервированной кукурузы. Заправьте 3–4 ст. л. майонеза, посолите по вкусу, аккуратно перемешайте. Украсьте зеленью и дольками апельсина.

Этот салат хорош тем, что готовится за 15 минут, выглядит празднично и подходит для любого застолья — от детского дня рождения до новогоднего ужина! Эта чудо-вкуснятина понравится каждому, стоит только один раз попробовать.

