«Осенний роман» на тарелке: салат, который удивит вкусом и станет звездой вашего праздничного стола

Салат «Осенний роман» — это простое и одновременно эффектное блюдо, которое одинаково хорошо смотрится на торжественном столе и подходит для уютного семейного ужина. Его вкус сочетает нежность, легкую пикантность и сытность, а готовится он из доступных ингредиентов.

Что понадобится

Шампиньоны — 200 г

Фасоль красная консервированная — 200 г

Яйца куриные — 4 шт.

Огурцы маринованные — 4 шт.

Укроп или петрушка — несколько веточек

Майонез, соль и перец — по вкусу

Как приготовить салат:

Сварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Шампиньоны промойте, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Дайте им остыть. Слейте жидкость с консервированной фасоли. Нарежьте маринованные огурцы кубиками или полукольцами. Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте мелко нашинкованную зелень, заправьте майонезом, приправьте солью и перцем.

Блюдо готово. Этот салат станет настоящим украшением вашего меню, а его вкус обязательно запомнится гостям.

