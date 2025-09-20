«Осенний роман» на тарелке: салат, который удивит вкусом и станет звездой вашего праздничного стола

Салат «Осенний роман» — это простое и одновременно эффектное блюдо, которое одинаково хорошо смотрится на торжественном столе и подходит для уютного семейного ужина. Его вкус сочетает нежность, легкую пикантность и сытность, а готовится он из доступных ингредиентов.
Что понадобится
- Шампиньоны — 200 г
- Фасоль красная консервированная — 200 г
- Яйца куриные — 4 шт.
- Огурцы маринованные — 4 шт.
- Укроп или петрушка — несколько веточек
- Майонез, соль и перец — по вкусу
Как приготовить салат:
- Сварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
- Шампиньоны промойте, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Дайте им остыть.
- Слейте жидкость с консервированной фасоли.
- Нарежьте маринованные огурцы кубиками или полукольцами.
- Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте мелко нашинкованную зелень, заправьте майонезом, приправьте солью и перцем.
Блюдо готово. Этот салат станет настоящим украшением вашего меню, а его вкус обязательно запомнится гостям.
