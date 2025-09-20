«Интервидение-2025»
20 сентября 2025

«Осенний роман» на тарелке: салат, который удивит вкусом и станет звездой вашего праздничного стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Осенний роман» — это простое и одновременно эффектное блюдо, которое одинаково хорошо смотрится на торжественном столе и подходит для уютного семейного ужина. Его вкус сочетает нежность, легкую пикантность и сытность, а готовится он из доступных ингредиентов.

Что понадобится

  • Шампиньоны — 200 г
  • Фасоль красная консервированная — 200 г
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Огурцы маринованные — 4 шт.
  • Укроп или петрушка — несколько веточек
  • Майонез, соль и перец — по вкусу

Как приготовить салат:

  1. Сварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
  2. Шампиньоны промойте, нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Дайте им остыть.
  3. Слейте жидкость с консервированной фасоли.
  4. Нарежьте маринованные огурцы кубиками или полукольцами.
  5. Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте мелко нашинкованную зелень, заправьте майонезом, приправьте солью и перцем.

Блюдо готово. Этот салат станет настоящим украшением вашего меню, а его вкус обязательно запомнится гостям.

Нежное, тающее во рту мясо — это не только удел ресторанов, но и достижимый результат на домашней кухне. Главный секрет превращения даже жесткого куска в деликатес скрыт в одной скромной специи.

