Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 09:00

Салат из капусты с зеленой заправкой — очень вкусный: находка для здоровья кишечника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из капусты с зеленой заправкой — настоящая находка для здоровья кишечника. Он сочетает в себе клетчатку свежих овощей и полезные жиры авокадо и орехов, создавая идеальное блюдо для правильного питания. Легкая, но сытная заправка на основе авокадо делает его по-настоящему вкусным и питательным.

Ингредиенты

  • Капуста свежая — 300 г
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Авокадо — 1/2 шт.
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Сок лимона — 1/2 шт.
  • Петрушка — пучок (можно сушеную)
  • Оливковое масло — 1–2 ст. л.
  • Кешью или кедровые орешки — по вкусу
  • Соль — щепотка
  • Вода — при необходимости

Приготовление

  1. Мелко нашинкуйте свежую капусту и нарежьте свежий огурец, сложите их в салатник. Для заправки в чашу блендера поместите половинку авокадо, чеснок, сок половины лимона, пучок петрушки, оливковое масло и щепотку соли.
  2. Измельчите всё до однородного кремообразного состояния, при необходимости добавив немного воды для нужной консистенции. Полейте заправкой овощи и тщательно перемешайте. Перед подачей посыпьте салат дроблеными орехами кешью или кедровыми орешками.

Ранее мы готовили «Кремлёвскую хряпу». Легендарный салат из СССР, который снова в моде.

салаты
капуста
авокадо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.