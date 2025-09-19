Салат из капусты с зеленой заправкой — очень вкусный: находка для здоровья кишечника

Салат из капусты с зеленой заправкой — настоящая находка для здоровья кишечника. Он сочетает в себе клетчатку свежих овощей и полезные жиры авокадо и орехов, создавая идеальное блюдо для правильного питания. Легкая, но сытная заправка на основе авокадо делает его по-настоящему вкусным и питательным.

Ингредиенты

Капуста свежая — 300 г

Огурец свежий — 1 шт.

Авокадо — 1/2 шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Сок лимона — 1/2 шт.

Петрушка — пучок (можно сушеную)

Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Кешью или кедровые орешки — по вкусу

Соль — щепотка

Вода — при необходимости

Приготовление

Мелко нашинкуйте свежую капусту и нарежьте свежий огурец, сложите их в салатник. Для заправки в чашу блендера поместите половинку авокадо, чеснок, сок половины лимона, пучок петрушки, оливковое масло и щепотку соли. Измельчите всё до однородного кремообразного состояния, при необходимости добавив немного воды для нужной консистенции. Полейте заправкой овощи и тщательно перемешайте. Перед подачей посыпьте салат дроблеными орехами кешью или кедровыми орешками.

