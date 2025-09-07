Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 15:24

Мягкое мясо без усилий — секрет кулинаров в одной простой специи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежное, тающее во рту мясо — это не только удел ресторанов, но и достижимый результат на домашней кухне. Главный секрет превращения даже жесткого куска в деликатес скрыт в одной скромной специи.

Этим ингредиентом является папаин — природный фермент из плодов папайи. В сушеном виде его называют «папайя-порошок», и он известен как естественный тендеризатор мяса.

Папаин расщепляет длинные белковые цепочки мышечных волокон, имитируя процесс естественного созревания. В результате мясо становится мягким, сочным и легко режется.

Достаточно всего одной чайной ложки порошка на килограмм мяса. Специю смешивают с небольшим количеством воды и равномерно распределяют по поверхности продукта.

Время маринования важно контролировать: 30–60 минут при комнатной температуре достаточно. Длительное воздействие фермента может сделать мясо слишком рыхлым и лишить его формы при готовке.

Папайя-порошок особенно эффективен для жестких частей туши — шеи, голяшки, лопатки, — сокращая время приготовления и сохраняя соки внутри.

В отличие от уксуса или кисломолочных маринадов, папаин не перебивает вкус мяса. Он лишь подчеркивает его, создавая текстуру, которая ассоциируется с блюдами высокой кухни.

Использование папайя-порошка открывает новые возможности в приготовлении мясных блюд. Иногда самый мощный кулинарный инструмент действительно скрыт в маленькой баночке со специями.

Засолка сала кажется простой, но на деле этот процесс требует внимательности и знания нюансов. Именно они определяют, получится ли у вас нежная и ароматная закуска или продукт испортится.

