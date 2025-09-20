«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 09:15

В Киргизии завершились учения ОДКБ

В Киргизии завершились командно-штабные учения ОДКБ «Рубеж-2025»

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности «Рубеж-2025» завершились в Киргизии, передает пресс-служба Минобороны республики. В церемонии закрытия участвовали первый замглавы ведомства Эрлис Тердикбаев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, личный состав национальных воинских контингентов участников учения, военнослужащие гарнизона Балычки, члены их семей.

Цели учения достигнуты: отработаны действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, воинские контингенты продемонстрировали высокий уровень подготовки, выучки и взаимодействия, — отметил Тердикбаев.

Ранее сообщалось, что в Киргизии на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» стартовали командно-штабные учения стран ОДКБ «Рубеж-2025». В маневрах участвовали около 1,2 тысячи военных из России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, также было привлечено порядка 500 единиц техники. Учения продлились с 17 по 20 сентября. По словам Тердикбаева, их цель — защита суверенитета стран ОДКБ.

ОДКБ
учения
Киргизия
Минобороны
