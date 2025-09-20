«Интервидение-2025»
20 сентября 2025

Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста

Армерия приморская — уникальный многолетник, который растет плотными подушками с крупными шарами соцветий алого, белого и розового оттенков.

Ее преимущества: морозостойкость до –35 °C, засухоустойчивость, устойчивость к сильным ветрам и способность расти на бедных каменистых, песчаных и даже засоленных почвах. Цветет с мая по август, идеально подходит для рокариев, альпийских горок, укрепления склонов и обрамления садовых дорожек.

Армерия не боится прямого солнца и соленых брызг у моря, не требует подкормок и полива (кроме экстремальной засухи), а ее плотные куртины подавляют сорняки. Посадка проста: выкопайте неглубокую лунку, добавьте песок для дренажа, поместите деленку и полейте один раз. Это растение годами растет без пересадки, делая сад ярким и ухоженным без ваших усилий!

