Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива

Лен многолетний — идеальное решение для «ленивого» сада, который с мая по сентябрь образует из семечка облака нежно-голубых цветов, раскрывающихся на солнце и опадающих к вечеру, чтобы утром появиться снова.
Его преимущества: морозостойкость до -35°C, засухоустойчивость, способность расти на бедных каменистых почвах и самосев. Подзимний посев (октябрь-ноябрь) прост: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка и прижмите доской.
Весной лен взойдет сам, а к июню превратится в ажурные кустики высотой 40–50 см, которые не требуют полива (кроме экстремальной засухи), не болеют и отпугивают вредителей фитонцидами. Идеален для мавританских газонов, рокариев и заполнения пустот — растение, которое создает природную легкость и не требует никакого ухода.
